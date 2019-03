Mindestens 15 Tote bei Überfall auf Nachtclub in Mexiko

Rettungskräfte transportieren einen Verletzten. In der mexikanischen Stadt Salamanca drangen schwer bewaffnete Männer in den Club "La Playa" ein und schossen auf Gäste und Mitarbeiter. Dabei starben mindestens 15 Menschen. © KEYSTONE/EPA EFE/STR

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Nachtclub in Mexiko sind mindestens 15 Tote Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei dem Angriff in der Stadt Salamanca in der Nacht zum Samstag vier weitere Menschen verletzt.