Die Polizei evakuiert Bewohner von überfluteten Häusern in Kathmandu. © KEYSTONE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Monsunregen hat in Nepal für Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt, bei denen mindestens 17 Menschen ums Leben kamen. Weitere sieben Menschen galten als vermisst, teilten die Behörden in Kathmandu am Samstag mit.