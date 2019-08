Mindestens 19 Leichen in Mexiko entdeckt

Einige von ihnen hingen am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) von einer Brücke in einer Hauptstrasse der Stadt Uruapan, wie auf einem Foto in örtlichen Medien zu sehen war. An mehreren Stellen entlang der Strasse wurden zudem Teile zerstückelter Leichen, manche davon in Plastiktüten, gefunden, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Michoacán mitteilte. Drei der Toten seien Frauen, hiess es.

Zwischen nackten Leichen hing an der Brücke auch eine grosse, beschriftete Plastikplane, die angeblich vom Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) stammte. Darauf war eine Warnung geschrieben, die sich vermutlich an die rivalisierende Bande Viagras richtete. «So werdet ihr enden», stand dort unter anderem.

Das Kartell CJNG gehört zu den mächtigsten kriminellen Vereinigungen Mexikos. In Uruapan, im Herzen eines der grössten Avocado-Anbaugebiete der Welt, hatte im Jahr 2006 ein bis dahin unbekanntes Kartell fünf blutverschmierte Köpfe auf die Tanzfläche einer Bar geworfen.

Kurz darauf begannen ein Krieg des mexikanischen Staates gegen die organisierte Kriminalität und eine noch immer andauernde Gewaltwelle. Allein im vergangenen Jahr gab es in Mexiko fast 36’000 Tötungsdelikte. Zudem gelten rund 40’000 Menschen als verschwunden.

