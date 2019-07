19 Tote bei Absturz eines Militärflugzeugs in Pakistan

In Pakistan stürzt ein Kleinflugzeug der Luftwaffe in ein Wohngebiet am Rande der Millionenstadt Rawalpindi. Fünf Häuser gehen in Flammen auf, fünf Crewmitglieder und mindestens 14 Zivilisten sterben. © Keystone/EPA/T. MUGHAL

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs der pakistanischen Luftwaffe sind nach Behördenangaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine ging am frühen Dienstagmorgen auf Häuser in einem Wohngebiet am Rande der Millionenstadt Rawalpindi nieder.