Mindestens 30 Tote bei Bombenanschlag in Afghanistan

Bei einem Bombenanschlag auf einer Strasse zwischen Kandahar und Herat sind mindestens 28 Menschen getötet worden. Bereits Ende 2017 hatte es in der Region einen Bombenanschlag gegeben.

Bei der Explosion einer Bombe am Strassenrand sind am Mittwoch in der westafghanischen Provinz Farah mindestens 34 Zivilisten getötet worden. 17 weitere wurden verletzt, als ein Reisebus auf den Sprengsatz auffuhr.Der Anschlag ereignete sich auf der Strasse zwischen Kandahar und Herat.