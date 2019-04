Mindestens 100 Tote bei Explosionen

Explosionen haben in Sri Lanka mehrere Kirchen und Luxushotels getroffen. © Keystone/AP/Eranga Jayawardena

Bei einer Serie von Explosionen in Hotels und Kirchen in Sri Lanka sind am Ostersonntag über 100 Menschen getötet worden. Das teilten die Polizei und Spitäler mit. Die Explosionen ereigneten sich binnen einer halben Stunde.