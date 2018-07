Mindestens 59 Tote bei Monsun-Unwettern

In Nepal und Indien sind wegen des Monsuns mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen, darunter mindestens fünf Kinder. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RAJANISH KAKADE

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen sind in Nepal mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. 20 weitere wurden in den vergangenen zwei Wochen verletzt, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch mitteilte. Neun Menschen wurden vermisst.