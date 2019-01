65 Tote bei Anschlag in Afghanistan

Das von den Taliban angegriffene Gebäude in der Provinz Wardak in Afghanistan stürzte teilweise ein. Über 60 Menschen wurden getötet. © KEYSTONE/EPA/JAWAD JALALI

In Afghanistan sind bei einem Anschlag auf einen Stützpunkt des Geheimdienstes mindestens 65 Menschen getötet worden. Nach dem Anschlag in der Provinz Wardak am Montag wurden etwa 65 Leichen aus den Trümmern geborgen.