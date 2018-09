Tote bei Bombenanschlag in Mogadischu

Mindestens acht Tote und zehn Verletzte hat ein Bombenattentat in der somalischen Hauptstadt Mogadischu gefordert. © KEYSTONE/AP/FARAH ABDI WARSAMEH

Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens acht Menschen getötet worden. Der Attentäter habe sich am Sonntagmorgen in einem mit Sprengsätzen beladenen Auto in die Luft gesprengt.