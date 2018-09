Mindestens acht Tote bei Busunglück in den USA

Die Zahl der Todesopfer bei einem Unfall mit einem Greyhound-Bus in den USA ist auf acht gestiegen. © KEYSTONE/AP Gallup Independent/BRANDON N. SANCHEZ

Nach einem schweren Busunglück im US-Staat New Mexico ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Das berichtete der Sender CNN in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). 26 Menschen mussten demnach in Spitälern behandelt werden.Unter den Verletzten befand sich auch eine schwangere Frau.