Bei einem schweren Busunglück im US-Staat New Mexico sind am Donnerstag nach Medienberichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 22 Menschen wurden verletzt, als der Reisebus im Nordwesten von New Mexico mit einem Sattelschlepper zusammenstiess.