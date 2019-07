Mindestens ein Mensch bei Waldbränden in Italien getötet

Die Notfallbehörden bekämpfen die Waldbrände auf der italienischen Ferieninsel Sardinien mit Löschflugzeugen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA LUSA/JOSE SENA GOULAO

Mehrere Waldbrände im Süden Italiens haben am Samstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Mindestens eine Person kam in Apulien ums Leben, wie Notfallbehörden mitteilten.