Mindestens ein Todesopfer bei Erdrutsch am Mont-Blanc-Massiv

Vom Erdrutsch betroffen ist das Val Ferret in Italien am Fusse des Mont-Blanc-Massivs. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/BENOIT GIROD

Ein Erdrutsch im Val Ferret in Italien am Fusse des Mont-Blanc-Massivs hat mehrere Autos getroffen. Dabei kam mindestens ein Mann ums Leben. Zudem wird seine Frau wird vermisst, nachdem das Auto des Paares am Montagabend von den Geröllmassen mitgerissen worden war.