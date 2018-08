Verletzte Person bei Prügelei in Basler Hotellobby

Rund 20 Vermummte und eine Gruppe von griechischen Fussballfans haben sich in einem Basler Hotel geprügelt. (Themenbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Bei einer Prügelei in der Lobby eines Hotels in Basel ist am Mittwochnachmittag mindestens eine Person verletzt worden. Ausserdem wurde Mobiliar des Hotels in Mitleidenschaft gezogen.