Tote bei Brand in Büroturm

An der Bekämpfung des Brandes in Dhaka beteiligten sich zahlreiche Einheiten der Feuerwehr. Auch die Armee unterstützte den Grosseinsatz. Helikopter warfen Wasser über dem brennenden Büroturm ab. © KEYSTONE/AP/MAHMUD HOSSAIN OPU

Bei dem Grossbrand in einem 19-stöckigem Hochhaus in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei der Opfer seien durch einen Sprung aus dem brennenden Büroturm gestorben.