Mindestens fünf Tote bei Busunfall

Der Bus ist frontal gegen die Betonsäule einer Brücke gerast. Die Ursache des Unfalls, der mindestens fünf Menschen das Leben kostete, war zunächst unklar. © KEYSTONE/EPA EFE/ALBERTO MORANTE

Mindestens fünf Menschen sind am Montag bei einem Busunfall in Spanien ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag auf der Autobahn AI-81 in der Provinz Avilés im Norden des Landes, wie die Notdienstbehörde auf Twitter mitteilte.