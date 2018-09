Bei einer Schiesserei in einer Bank von Cincinnati sind vier Menschen getötet worden, darunter der Angreifer. © KEYSTONE/AP/JOHN MINCHILLO

Bei einer Schiesserei in einer Bank in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio sind mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch der Angreifer, sagte Cincinnatis Polizeichef Eliot Isaac am Donnerstag. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.