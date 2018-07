Mindestens zehn Tote bei heftigen Überschwemmungen in Myanmar

Mehr als 54’000 Menschen befinden sich demnach auf der Flucht vor den Wassermassen. In mehreren Regionen des südostasiatischen Staats ordneten die Behörden Evakuierungen an.

Im Süden, Osten und im Zentrum Myanmars wurden 163 Lager für die geflohenen Menschen errichtet. Rettungskräfte suchten mit Booten nach Überlebenden in den Hochwassergebieten, Freiwillige beteiligten sich an den Einsätzen mit selbstgebauten Flössen. Trotz der Warnungen der Behörden harrten noch immer einige Bewohner in ihren Häusern aus.

Die Überschwemmungen sind eine Folge des aussergewöhnlich heftigen Monsunregens in der gesamten Region. Im benachbarten Laos hatten die Wassermassen vergangene Woche zu einem Dammbruch geführt. Dutzende Menschen kamen dabei ums Leben, hunderte weitere wurden vermisst.

(SDA)