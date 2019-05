Mindestens zwei Menschen sterben bei Erdbeben in Peru

Das Erdbeben in Peru hinterliess sichtbare Spuren. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. © KEYSTONE/AP POOL REUTERS/GUADALUPE PARDO

Das starke Erdbeben in Peru hat am Sonntag den Tod von mindestens zwei Menschen verursacht. Weitere 15 Menschen wurden bei dem Beben der Stärke 8,0 verletzt, wie der peruanische Notdienst COEN am Montag mitteilte.