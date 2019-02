Mira – Gegen den Strom

In dem Song singt Mira über gesellschaftliche Normen die auch mal gebrochen werden dürfen, wenn es das ist was einen glücklich macht. Mit ihrer Stimme möchte sie Freiheit und Mut vermitteln sich nicht immer anpassen zu müssen sondern für das zu stehen was einen besonders macht.

Schon der Beginn des Songs hat Ohrwurm Charakter und leitet in eine gefühlvolle erste Strophe ein die durch eine sanfte Akustikgitarre umrahmt wird. Über die Bridge, in der Mira’s klare, pure Stimme richtig zur Geltung kommt, geht es in den mitreissenden Refrain der zum mit-singen anregt.

Mira schreibt ihre Texte von Herzen und legt viel Wert darauf ihre Zuhörer zu erreichen. Auch diesmal scheint ihr das wieder gelungen zu sein, denn wer kann sich nicht damit identifizieren auch mal gegen den Strom schwimmen zu wollen um seinen eigenen Weg zu finden. Die Künstlerin singt mit Leidenschaft und es könnte durchaus sein, dass es auch weiterhin noch einiges von ihr zu hören und zu sehen gibt. Gänsehautmomente sind hier also vorprogrammiert! (Solis Music)