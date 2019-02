Mirco Müller auf Bahre abgeführt

Mirco Müller wird nach seinem Kopfvoran-Sturz in die Bande auf der Bahre vom Eis geführt © KEYSTONE/FR51951 AP/BILL KOSTROUN

Im NHL-Spiel zwischen den New Jersey Devils und den Calgary Flames (1:2) kracht der Schweizer Verteidiger Mirco Müller von New Jersey kopfvoran in die Bande. Die Szene ereignete sich nach 69 Sekunden des Schlussdrittels.