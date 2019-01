Miss Schweiz per sofort freigestellt

«Die Aberkennung des Miss-Schweiz- und Ex-Miss-Schweiz-Titels von Jastina Doreen Riederer erfolgt per sofort mit zeitlich und örtlich unbegrenzter Wirkung.», heisst es in einem Schreiben der Miss-Schweiz-Organisation. Grund seien Vertragsverletzungen gegenüber den Partnern und der Organisation selbst. «Die zuletzt mehrere Wochen andauernden Unerreichbarkeiten erschwerte die Zusammenarbeit zusätzlich und verunmöglichten es sogar der Organisation, Frau Riederer die Freistellung im persönlichen Gespräch mitzuteilen», heisst es weiter.

Trotz des Potentials das Jastina habe, hielt sich das Interesse an ihrer Person nach der Wahl in Grenzen. Dies war, wie das Unternehmen jetzt preis gibt, auch der Grund, warum das Arbeitsverhältnis mit Anita Buri so plötzlich beendet wurde. (FM1Today berichtete.) Aufgrund der mangelnden Anfragen wurde im Sommer 2018 Jastinas Lohn gekürzt. Dies wurde von der 19-Jährigen, gemäss der Organisation, bedingungslos akzeptiert. Inzwischen wird diese Anpassung von Jastina nachträglich bestritten. Eine Begründung für die Bestreitung der Anpassungen liegt der Miss-Schweiz-Organisation nicht vor. Der angepasste Lohn wurde ihr bereits bis Ende der ursprünglich vorgesehenen Amtszeit ausbezahlt. «Die Organisation bot ihr damals ebenfalls an, das Amtsjahr einvernehmlich frühzeitig zu beenden, was sie ablehnte», schreibt die Organisation auf ihrer Website.

Von einer fristlosen Beendigung der Arbeitsverhältnisse wurde trotzdem abgesehen.

