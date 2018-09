Mann soll 15-Jährigen missbraucht haben

Der mutmassliche Täter und der Teenager seien am späten Montagnachmittag im Säntispark gewesen, berichtet eine Leserreporterin. «Offenbar hat der etwa 50-jährige Mann den Bub im Bad vergewaltigt.» Weil der 15-Jährige geschrien habe, sei der Bademeister auf den sexuellen Kontakt aufmerksam geworden, sagt die Leserreporterin weiter. «Der Bademeister hat den 50-Jährigen dann in sein Büro gebracht und die Polizei verständigt. Doch der Mann konnte am Migros-Restaurant vorbei flüchten.»

Polizei bestätigt Vorfall

Zum Vorfall sei eine Anzeige eingegangen, bestätigt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage von FM1Today. «Der Anzeige zufolge spielten sich sexuelle Handlungen mit einem 15-jährigen Bub im Säntispark ab.» Ob es sich tatsächlich um einen sexuellen Übergriff handelt, werde ermittelt. «Für uns ist es wichtig, zuerst den Beschuldigten zu befragen.»

«Ein Katz- und Mausspiel»

Mitarbeitende des Säntisparks hätten versucht, den mutmasslichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei zurückzuhalten. «Kurz bevor die Polizisten da waren, ist er geflüchtet. Wir haben sofort eine Fahndung eingeleitet, den Mann aber bis jetzt noch nicht dingfest gemacht», sagt Krüsi. Den Beamten sei bekannt, wo er wohnt. «Aber er weiss natürlich auch, dass er gesucht wird. Es ist ein Katz- und Mausspiel. Ich bin überzeugt, dass wir ihn in nächster Zeit festnehmen können.»

«Unsittliches Verhalten eines Gastes»

Säntispark-Mediensprecherin Natalie Brägger teilt gegenüber tagblatt.ch schriftlich mit, dass es am Montag «einen Vorfall mit unsittlichem Verhalten eines Gastes» gegeben habe. Der Fall liege nun bei der Polizei, weshalb das Bad keine weiteren Angaben machen könne.