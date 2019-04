Mit Asperger in den Klimakampf

Wenn Greta Thunberg einen ihrer unzähligen Vorträge hält, dann verzieht sie meistens keine Miene. Mit ernstem Gesicht macht sie auf die Missstände und den Klimawandel aufmerksam. Regungen zeigen, ist nicht ihr Ding, weil beispielsweise ein Lächeln aus ihrer Sicht nichts zur ganzen Thematik beiträgt. Ein Gedanke, der typisch ist für Asperger, ebenso wie klare Ansagen.

Die Asperger AG

Nach diesem Konzept funktioniert auch eine Firma in Zürich, die beinahe nur Mitarbeitende mit Asperger-Syndrom beschäftigt. Die Asperger AG – eine Agentur, die sich um digitale Inhalte, Web-Design und «audiovisuelle Konzepte» kümmert. Geschäftsführerin, Susan Conza, hat selber Asperger und erklärt, wie die Zusammenarbeit funktioniert.

«Die meisten haben kein Telefon und wir haben relativ kleine Büros. Also sprich maximal vier Leute. Dazu gibt es nur wenig Sitzungen und die Kommunikation erfolgt vor allem direkt, konkret, klar und meistens zusätzlich in schriftlicher Form.» Damit sei in den meisten Fällen gewährleistet, dass die Mitarbeitenden sich voll auf ihre Arbeit konzentrieren können und nicht dauernd abgelenkt werden. Denn durch das Asperger-Syndrom, das eine Art von Autismus ist, fehlen sozusagen einige Filter im Hirn, wobei es schnell zu Reizüberflutung kommen kann, die überfordert.

So fühlt sich Asperger an

Fragt man Susan Conza, wie sie Asperger-Syndrom beschreiben würde, zeichnet sie ein konkretes Bild: «Stellen Sie sich vor, sie stehen in Zürich am Bahnhof. In der Bahnhofshalle findet ein Konzert statt, das total laut ist, gleichzeitig gibt es eine Demonstration, durch Lautsprecher werden Ansagen gemacht, Sie werden von Scheinwerfern geblendet und müssen sich gleichzeitig mit jemandem über ein Thema unterhalten und Informationen aufnehmen.»

