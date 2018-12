Am Fahrzeug entstand Totalschaden - der Lenker blieb unverletzt. © Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

In Rehetobel verunfallte in der Nacht auf Dienstag ein 61-Jähriger Autofahrer. In einer Kurve kam er von der Strasse ab und rollte ein Wiesenbord hinunter. Das Auto kam in einem Bachbett zum Stehen, der Lenker blieb unverletzt.