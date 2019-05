Mit dem Lift auf den Panoramaweg

Wer von der Bergstation der Mühleggbahn zum Panoramaweg der drei Weieren will, kann entweder von der Station aus die Treppe nehmen und dem Dreilindenweg entlang gehen oder via St.-Georgen-Strasse die Bitzistrasse hinauf zum Mannenweier laufen. Für Leute im Rollstuhl oder mit Gehbehinderung sind beide Wege schwierig und zum Teil unmöglich. Hier kommt das neue Projekt des Fördervereins Drahtseilbahn Mühlegg ins Spiel.

Nachdem der Verein mehrere Hunderttausend Franken an Spenden für die Sanierung der Mühleggbahn sammelte, will er nun einen barrierefreien Zugang von der Bergstation der Mühleggbahn auf den Panoramaweg schaffen. Wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt, soll ein Lift die 24 Meter Höhenunterschied bis zum Weg überwinden. Der Förderverein hat der Stadt bereits eine erste Projektskizze vorgestellt, in der festgehalten ist, dass man einen Liftturm und Steg oder auch einen Schräglift bauen könnten.

Am Montagabend wurde das Vorhaben an der GV der Mühleggbahn AG St.Gallen vorgestellt. Alleine der Lift soll rund eine Million Franken kosten. Kosten und Finanzierung der weiteren Projektteile sind noch offen.

(red.)