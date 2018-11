Mit dem Wiesn-Taxi bis nach Vilters

Vor allem Kinder vom Land kennen es: Eine Taxifahrt von der Party nach Hause kostet gerne mal ein paar Dutzend Franken. Ein «dreistelliges Darlehen seiner Eltern» musste kürzlich ein Vilterser fürs Taxi liegen lassen, wie die Online-Zeitung «vilan24.ch» berichtet. Kurios: Der Mann hatte sich von München bis ins FM1-Land kutschieren lassen – ohne es zu bemerken.

Mit einigen Mass im Blut hatte der Vilterser ursprünglich vorgehabt, mit dem Taxi von der «Wiesn» zu seiner Münchner Unterkunft zu fahren. Doch vor lauter Bier konnte sich der Oktoberfest-Besucher nur an seine Adresse in der Heimat erinnern. Für den Taxifahrer kein Problem – er brachte den schlafenden Passagier bis in die Ostschweiz.

Die Präsentation der Rechnung habe dem Partygänger «die letzte Müdigkeit aus dem Augen vertrieben», schreibt «vilan24.ch» – er musste bei den Eltern anklopfen, um den Taxifahrer bezahlen zu können. Anschliessend konnte er sich aber nicht etwa ins eigene Bett legen, um den Alptraum und den Kater auszuschlafen. Da sowohl seine Freunde als auch sein Gepäck noch in München waren, setzte er sich wieder in den «Wiesn-Express». Dieses Mal blieb die Fahrt kostenlos, da der Taxifahrer ohnehin hätte zurückfahren müssen.

Für ein Interview gegenüber FM1Today war der verwirrte Wiesn-Besucher nicht zu erreichen. «vilan24.ch» hat ihm versprochen, absolute Anonymität zu gewähren.

(lag)