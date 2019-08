E-Scooter-Fahrerin kracht in Leitplanke

Die Frau musste nach dem Unfall ins Spital gebracht werden. © Kapo SG

Die Kurve nicht gekriegt: Eine 38-jährige Frau ist am Sonntagabend mit einem Elektro-Stehroller in Diepoldsau in eine Leitplanke geprallt. Dabei wurde sie verletzt. Offenbar war die Lenkerin fahruntüchtig, die Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinprobe angeordnet.