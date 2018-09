Mit einem Wettbewerb gegen Elterntaxis

«Auf dem Schulweg entdecken die Kinder viel, sie schliessen Freundschaften und bewegen sich an der frischen Luft», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Wil. Das Problem: Eltern fahren ihre Kinder oft zur Schule. Rund 20 bis 30 Elterntaxis halten innert einer Viertelstunde gleichzeitig vor einer Schule, blockieren die Strasse und sind wegen Wendemanöver auch eine Gefahr für die Kinder.

Die Stadt Wil will jetzt mit einem Zeichnungswettbewerb und einer Plakatkampagne Eltern dazu bringen, ihre Kinder zu Fuss in die Schule zu schicken. Unter dem Motto «Der Schulweg – meine Entdeckungsreise» sollen Schülerinnen und Schüler ihren Schulweg, ihre Erlebnisse, ihre Entdeckungen und ihre Eindrücke zeichnen. Alle Kinder, vom 1. Kindergartenjahr bis zur 6. Primarklasse, sind aufgefordert, ihre Zeichnungen bis am 28. September einzusenden. Die prämierten Werke werden danach für eine Plakatkampagne genutzt.

Auch politisch tut sich in Wil etwas gegen die Elterntaxis. In einer Interpellation an den Stadtrat, unterschrieben von Stadtparlamentariern aller Parteien, werden Massnahmen gefordert.

