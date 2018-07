Mit einer neuen Bühne gegen den Lärm

Wo gefeiert wird, wird es laut - Szene Openair Lustenau. (Archivbild) © FM1Today/Raphael Rohner

Mit einer zusätzlichen Bühne und einem Lärmbeauftragten wollen die Organisatoren des Szene Openairs in Lustenau sicherstellen, dass sich der Lärm in Grenzen hält. In den letzten Jahren waren Klagen der Nachbargemeinden aufgekommen. Auch in der Schweiz.