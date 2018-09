Mit Geschrei Diebe vertrieben

Am Donnerstagabend brachen mehrere Unbekannte gewaltsam eine Terassentüre eines Wohnahauses in Vaduz auf. Vergeblich durchsuchten sie den ersten Raum nach Wertsachen. Die Türe zum nächsten Zimmer war verschlossen, weshalb sie diesen Raum wieder verliessen und sich an der Haustüre zu schaffen machten.

Der Versuch, die Haustüre aufzubrechen, scheiterte. Anschliessend schlugen die Einbrecher eine Scheibe neben dem Hauseingang ein. Durch das Klirren der Scheiben wurde eine Nachbarin auf die Diebe aufmerksam. Furchtlos trat die Frau in Aktion: Sie schrie die Täter solange an, bis diese die Flucht ergriffen.

Die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein sucht mindesten zwei männliche Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(red.)