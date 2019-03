Mit Hammer auf 26-Jährigen eingeschlagen

In Pfullendorf (DE) griff ein Mann einen 26-Jährigen mit einem Hammer an. (Symbolbild) © iStock

Zwei Männer gerieten sich am Freitag in Pfullendorf (DE) im Bereich eines Autowaschparks in die Haare. Anfängliche Handgreiflichkeiten arteten derart aus, dass der 37-Jährige mit dem Hammer auf den 26-Jährigen einschlug und ihn gefährlich verletzte.