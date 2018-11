Mit Hanfpflanzen im Kofferraum unterwegs

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Mittwoch und am Donnerstag mehrere Auto- und Lieferwagenfahrer kontrolliert. In Altstätten stoppte sie einen 41-jährigen Autofahrer. Der Mann hatte keinen Führerschein und war nicht fahrfähig. Bei der Kontrolle des Autos fanden die Polizisten Hanfpflanzen im Kofferraum. Deshalb verfügte die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung beim Mann. Dort wurden weitere Hanfpflanzen und Betäubungsmittel sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Bei Kontrollen in Eichberg, Gossau und St.Margrethen wurden drei Auto- und ein Lieferwagenfahrer angehalten. Die Männer wurden alle als fahrunfähig eingestuft. Drei Personen mussten den Führerschein abgeben.

In Wil ist ein 35-Jähriger auf der Toggenburgerstrasse verunfallt. Der Mann kam mit seinem Auto auf das Trottoir und prallte in eine Betonmauer. Anschliessend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte kurze Zeit später angehalten werden.

In Mels trafen die Polizisten auf ein Auto, das auf dem Dach in einer Wiese lag. Bei der Kontrolle wurde der 29-jährige Fahrer angetroffen. Auch er war fahrunfähig und sein ausländischer Führerschein wurde für die Schweiz aberkannt.

(Kapo SG/red.)