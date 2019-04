Junior Philipp Kuraschew (19) steht vor dem Debüt in der A-Nationalmannschaft © KEYSTONE/AP The Canadian Press/MARK BLINCH

Das Eishockey-Nationalteam startet in Genf die Vorbereitung auf die Länderspiele von Ende Woche in Siders und Genf gegen Frankreich. Mit dabei ist auch der 19-jährige Philipp Kuraschew.Kuraschew figurierte über Ostern noch nicht in Patrick Fischers Aufgebot.