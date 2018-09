Mit Mofa-Führerschein Auto gecrasht

Dies dürfte den Freund nicht gerade gefreut haben: Seine 23-jährige Freundin bediente sich am frühen Freitagmorgen ohne seine Erlaubnis an seinem Auto. Dabei hatte sie nur die Prüfung für den Mofaführerschein Kategorie M absolviert. Mit dem entwendeten Auto fuhr sie über die Langgasse in Richtung Stadtzentrum St.Gallen, bis sie die Kontrolle über den Wagen verlor, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

Frau am Unfallort ansprechbar

Sie kollidierte so unglücklich mit zwei parkierten Autos, dass es ihr Fahrzeug überschlug. Die 23-Jährige wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Über den Verletzungsgrad kann die Polizei keine Angaben machen. «Sie war am Unfallort ansprechbar», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Beim Unfall entstand ein hoher Sachschaden, zwei Autos wurden beschädigt und das Auto der Frau – oder besser ihres Freundes – musste abgeschleppt werden. Bei der Frau wurden Blut- und Urinproben abgenommen, um abzuklären, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, teilt die Polizei mit.

Keine Fahrpraxis

«Die Frau dürfte kaum Fahrpraxis gehabt haben, da sie weder einen Fahrausweis für Autos noch einen Lernfahrausweis dafür besass. Der Mofafahrausweis Kategorie M war ihr bereits im Vorfeld entzogen worden», sagt Widmer. Gemäss ersten Erkenntnissen war dem Unfall kein Streit vorausgegangen.

