Mit Wasser beladener LKW kippt – Chauffeur in Schlatt TG verletzt

Am Dienstagmorgen hat sich ein Chauffeur bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sein Lastwagen kippte und verlor die Ladung. © Kapo Thurgau

Aus noch nicht geklärten Gründen ist am Dienstagmorgen in Schlatt ein Lastwagen gekippt. Der Chauffeur verletzte sich dabei mittelschwer. Es entstand grosser Sachschaden.Der 47-jährige Chauffeur fuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Dickihof.