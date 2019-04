Mitarbeiter von Imbisslokal mit Messer bedroht

In Münchwilen wurde am Sonntag ein Imbiss-Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) © iStock

Ein 34-jähriger Mann bedrohte am Sonntag in einem Imbisslokal in Münchwilen einen Mitarbeiter mit einem Klappmesser. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später auf der Flucht verhaften.