Mitch Keller – 20’000 Teile

Seine Erfahrungen als Solokünstler, Studiomusiker, Songwriter und Synchronsprecher gaben ihm das nötige Rüstzeug, um als Schlagersänger so richtig durchzustarten. Sein 2015 erschienenes Debüt-Album «Einer dieser Tage». ließ die Schlagerszene aufhorchen. Sehr gute Airplay-Platzierungen, jede Menge TV-Shows, Live-Auftritte und Presseveröffentlichungen machten den Namen Mitch Keller in Windeseile deutschlandweit bekannt.

«20.000 Teile» ist das zweite Album des begnadeten Schlagersängers. Der emotionale Titelsong weist den Weg in Mitch Kellers Musik und bewegt mit tiefer, aufrichtiger Emotionalität. Die rockige Ballade beschreibt den bedrückenden Abschied von einer großen Liebe. «Mein Herz zerspringt in 20.000 Teile» singt Mitch Keller mit solcher Intensität als ob er die Trennung just selbst erlebt hätte. Die erste Single «Das ist der Grund» klingt im Gegensatz dazu fröhlich und poppig.

Dieser innovative Weg zum neuen Schlagersound war die Zielsetzung für die Starproduzenten Matze Roska und Jeo, die auch bei diesem Album wieder an den Reglern saßen. Die Experimentierfreude und das Können des Teams hört man auch in der orchestral arrangierten Liebesballade «100.000 Worte», bei der Mitch Keller sein ganzes gesangliches Können ausspielen kann. Der Song hat Größe und Leidenschaft und gehört zu den musikalischen Highlights des Albums. Reggae, Sommer, Sonnenschein versprüht der gut gelaunte Song «So ist der Sommer». „Sonne, Sand und Meer“ sind die heißen Zutaten, die uns die Wärme des Südens ins Wohnzimmer, in die Clubs und ins Herz holen.

Der coole, lockere Groove lässt uns wiegen, tanzen und dabei einen gut getakteten Tequila Sunrise schwenken. Mehr Party- und Dancefeeling verströmt der unbeschwerte Discofox „Wenn ich alt bin“. Der Song hat Power und jede Menge Energie. Unbeschwert und frei reflektiert Mitch Keller hier sein Leben. Wenn er alt ist, möchte er nicht über vergebene Chancen nachdenken müssen, weil er das Risiko gescheut hat, ihm der Mut fehlte.

Regentropfen und ein melancholisches Piano leiten das sanfte Lied „Regen“ ein. Die wunderschöne, melodische Liebesballade belleuchtet den Gedanken, dass die aufrichtige Liebe gerade in schlechten Zeiten „wenn der Regen vom Himmel fällt“ im Mittelpunkt stehen sollte. Gerade dann heißt es zusammenzustehen. Das ist Liebe! „Regen“ hat Tiefe und lässt niemanden unbeeindruckt, der den Text und seinen bildhaften Kern erkennt. Das ist großes Kino aufgeführt für das wahre Leben, dass oft aus „20.000 Teilen“ besteht, die sich über die ganze Lebenszeit zusammenfügen.

So schließt sich der Kreis zu einem hervorragenden Schlageralbum, das das Leben einfängt wie es ist und mit seiner kreativen Kraft wie den modernen Sounds einen neuen Stern am Schlagerhimmel leuchten lässt. Dieser Stern heisst Mitch Keller. (www.mitch-keller.de)

