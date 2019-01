Mitch Keller – Wenn ich alt bin

Im vergangenen Herbst sorgte Mitch Keller mit der wundervollen Ballade “100.000 Worte” für die richtige Stimmung in der kalten Jahreszeit. Davor hatte er mit der Single “So ist der Sommer” den passenden Sommerhit 2018. Der Titel eroberte Platz Zwei der Radiocharts und hielt sich über 11 Wochen in den deutschen Airplaycharts.

Nun veröffentlicht der gebürtige Berliner wieder eine Up-Tempo-Nummer, die sofort für gute Laune sorgt. Auch bei dem Song war es ihm besonders wichtig, eine Alltagssituation zu beschreiben, die viele von uns kennen. Oft verschieben wir Dinge, leben nicht unsere Träume… Dabei vergeht die Zeit so schnell, dass wir jeden Tag unser Leben genießen sollten.

Mitch Keller über sein neues Lied: “Wenn ich alt bin, möchte ich nicht aufzählen, was ich alles „nicht“ gemacht habe. Ich möchte sagen, dass ich alles versucht habe, meine Träume zu verwirklichen, aber nicht auf Kosten anderer. Mein Lebensmotto war schon immer „Was man gibt, bekommt man wieder“, auch wenn es manchmal dauert… Und selbst wenn Rückschläge kommen, nicht alles immer glatt läuft – wir haben nur das eine Leben! Also lasst es uns in vollen Zügen genießen und unsere Träume Wirklichkeit werden!”

Auch bei diesem Titel merkt man wieder, wenn der Sänger vor dem Mikrofon steht, wird Musik zur Leidenschaft. Seine Erfahrungen als Solokünstler, Studiomusiker, Songwriter und Synchronsprecher gaben ihm die nötige Erfahrung, um als Schlagersänger so richtig durchzustarten: “Bisher mache ich mein halbes Leben lang professionell Musik und treffe meine Entscheidungen immer mit dem Herzen. Das schließt Niederlagen natürlich nicht aus, trotzdem kann ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, denn jeder Fehler und jeder Sieg haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ein Wort zählt in meiner Welt, wie ein Vertrag – auf den sich jeder verlassen kann. Daher spiegelt dieses Lied exakt das wieder, wonach ich schon immer lebe…”

Mit “Wenn ich alt bin” sorgt Mitch Keller für den nächsten Ohrwurm. Neben seinen Kollegen wie Howard Carpendale, Vanessa Mai, Michelle und Beatrice Egli wird er ab März mit seinen Songs zudem bei den Schlagernächten des Jahres in den grössten Hallen Deutschlands auf der Bühne stehen. (Mania Music)