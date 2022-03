Mit diesen Tipps gehst du sauber in den Frühling

Mit Musik geht alles leichter

Da Putzen nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen von vielen zählt, ist es ratsam, sich vorher in gute Laune zu versetzen.

Etwas Musik auf die Ohren und schon putzt sich die Wohnung wie von selbst. Gute Stimmung erleichtert die ungeliebte Arbeit. Auch schon nur der Gedanke daran, wie schön die Wohnung nach dem Putz ist, kann sehr motivierend sein.

Zeit nehmen und Checkliste erstellen

Gut Ding will Weile haben – das ist auch beim Frühlingsputz der Fall. Deshalb mindestens einen Tag, besser noch ein ganzes Wochenende, Zeit nehmen. Damit der Putz rund über die Bühne geht, lohnt es sich, im Voraus eine Checkliste zu machen. So kann man auch direkt alle Putzmittel besorgen und hat jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis, wenn wieder ein Punkt abgehakt werden kann.

Aufräumen, abstauben und ausmisten

Zuerst sollte das Gröbste aufgeräumt werden. Dazu zählen herumliegende Kleider, geöffnete Briefe oder auch benutzte Gläser. Danach kann abgestaubt werden. Und dieses Mal gründlich, also Dinge wie Dekoartikel anheben und auch darunter wischen.



Und auch in den Schränken und Kommoden kann aufgeräumt werden. Kleider, die länger als ein Jahr nicht getragen wurden, werden auch in Zukunft keinen Nutzen mehr haben. Also weg damit. Im Badezimmer lohnt es sich ebenfalls, regelmässig auszumisten. Sonnencremes verlieren nach rund einem Jahr den UV-Filter. Zu lange geöffnete Kosmetikartikel gehören auch in den Abfall. Alte Mascaras können zum Beispiel zu Augenentzündungen führen.