Mnangagwa nach umstrittener Wahl als Präsident Simbabwes vereidigt

Emmerson Mnangagwa (links) ist in Simbabwe als Präsident vereidigt worden. © KEYSTONE/EPA/AARON UFUMELI

Einen Monat nach seiner umstrittenen Wahl ist Emmerson Mnangagwa am Sonntag in Simbabwe als Präsident vereidigt worden.Der 75-Jährige legte in einem Stadion in der Hauptstadt Harare vor tausenden Anhängern und in Anwesenheit zahlreicher afrikanischer Staatschefs seinen Amtseid ab.