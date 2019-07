Rund 90 Mitarbeiter produzierten am Standort in Au bisher hochwertige Faltschachteln, die insbesondere für Süsswaren verwendet werden. Wie «Der Rheintaler» schreibt, wird die Produktion der Schachteln in Zukunft im deutschen Hannau und in Opava und Hostinné in Tschechien erfolgen.

Die 90 Arbeitsplätze in Au sind bis Ende März 2020 garantiert. Die Model AG will den Mitarbeitern Arbeitsplätze an anderen Standorten anbieten und verzichtet auf Kündigungen.

(red.)