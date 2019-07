«Modern Family»-Star ist verlobt

Mit Romantik kennen sich frühere Bachelor-Kandidaten ja aus. So auch Wells Adams. In den Ferien kniet er sich am Strand vor Sarah Hyland hin und hält um ihre Hand an. Tja, liebe Männer, so macht man das offenbar. Natürlich hat sie ja gesagt.

Wie es sich gehört, gibt es die ganze Verlobung auf Instagram. Adams hat die Szene mit der Drohne gefilmt, wie romantisch dann wiederum dieser Lärm am Strand während eines Antrags ist, sei mal dahingestellt.

Hyland hat ebenfalls einige Bilder auf Instagram gepostet (siehe Galerie). Selbstverständlich hat auch schon halb Hollywood dem «Modern Family»-Star gratuliert. Ashley Tisdale schreibt ganz knapp «OMG», Vanessa Hudgens kommentiert mit «so unglaublich herzig».

Spekulationen, dass die beiden verlobt sind, gab es schon anfangs Monat. Hyland wurde mit einem schmucken Ring an ihrer linken Hand gesichtet. Das Paar hat sich aber nie zu den Gerüchten geäussert.

Hyland und Adams sind seit 2017 zusammen. Sie haben sich kurz nach der zweiten Nieren-Transplantation der 28-Jährigen kennen und lieben gelernt.

(rr)