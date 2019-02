Modeschöpfer Karl Lagerfeld 85-jährig gestorben

Karl Lagerfeld ist mit 85 Jahren gestorben. (Archivbild) © Keystone/EPA/IAN LANGSDON

Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist mit 85 Jahren gestorben. Das teilte Chanel am Dienstag in Lagerfelds Geburtsstadt Hamburg mit.In der Welt der Mode galt der am 10. September in Hamburg geborene Karl Lagerfeld seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher.