Modric siegt klar vor Ronaldo und Griezmann

Luka Modric küsst die Trophäe, den "Ballon d'Or" © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Der Weltfussballer Luka Modric gewinnt in Paris am Montag erwartungsgemäss auch den «Ballon d’Or».Der kroatische Superstar von Real Madrid behielt im Kampf um den goldenen Ball für den besten Fussballer der Welt die Oberhand und trat die Nachfolge vonCristiano Ronaldo von Juventus Turin an.