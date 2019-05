Mögliche Strafanzeige gegen Heimleiter

Zurzeit hängen düstere Wolken über dem Altersheim Forstegg in Sennwald. © Screenshot Google Earth

Ein Heimleiter hat das Altersheim in Sennwald in knapp vier Jahren heruntergewirtschaftet, doch der Gemeinderat will keine Strafanzeige erstatten. Jetzt prüft der Kanton, ob eine Strafanzeige nötig ist.