Monika Martin – Hachiko – Ich wart‘ auf dich

Es ist ein neues Lied von Monika Martin, basierend auf der gleichnamigen, wahren Geschichte des Hundes Hachiko, zugetragen in Japan, in den 20er Jahren: «Hachiko, der jeden Tag sein Herrchen zum Bahnhof und wieder nach Hause begleitete. Als sein Herrchen nicht mehr unter uns weilte, lief er immer noch jeden Tag zum Bahnhof, um ihn abzuholen. Und das beinahe zehn Jahre lang… doch sein Herrchen stieg nie wieder aus dem Zug aus. Als ich die Geschichte von dieser innigen Verbindung hörte, hat es mich tief in meinem Herzen berührt», sagt Monika Martin und hat dem treuen Hund Hachiko dieses Lied gewidmet.