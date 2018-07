Monika Martin – Unschuldslächeln

Es ist eine grosse Kunst, Schlager und Pop so zu vereinen, dass das Beste aus beiden Welten ein großartiges Ganzes ergibt. Monika Martin hat oft bewiesen, dass sie diese seltene Kunst meisterhaft beherrscht.

Das Thema dieser neuen Single ist die Beschreibung einer aus dem Leben gegriffenen Geschichte: Samstagnacht. Ein junges, unsterblich verliebtes Mädchen denkt mit Wehmut an die schönen Zeiten, die wohl nicht wiederkommen werden. Sie denkt an ihren Liebsten, der ihr schon viel Sehnsucht bereitet hat und von dem sie nicht los kommt. «Spiel noch einmal für mich die Love-Songs» sagt sie zum DJ, doch dieser verstärkt mit seiner Musik nur die Wehmut und rät ihr ab, auf ihre verflossene Liebe zu warten. Da steht er plötzlich in der Tür, setzt sein berühmtes «Unschuldslächeln» auf und lässt ihre dunklen, einsamen Stunden mit einem Schlag vergessen. Sie kann ihm nicht widerstehen und wird schwach…

Monika Martin beschreibt diese Szene im Mid-Tempo im glasklaren, gefühlvollen, fast zerbrechlich wirkenden Erzählstil. In den Arm nehmen. Durch die Nacht tanzen bis der Morgen erwacht. Das ist das Motto. Und über allem schwebt diese einzigartige Stimme, ihre Stimme, die Stimme von Monika Martin, die seinem «Unschuldslächeln» die besondere Note gibt. (Telamo)