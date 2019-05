Mordserie auf Zypern: Weitere Leiche gefunden

Ein Polizeitaucher steigt in das trübe Wasser eines Baggersees auf Zypern, um nach einem in einem Koffer versenkten Opfer eines Serienmörders zu suchen. © KEYSTONE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Bei der Suche nach den Opfern eines Serienmörders auf der Mittelmeerinsel Zypern hat die Polizei am Sonntag eine weitere Leiche entdeckt. Taucher fanden sie in einem Koffer, der mit Zement beschwert in einem Baggersee versenkt worden war.