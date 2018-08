Morgen-Joe fächert auf 3’500 m.ü.M.

Ebnat-Kappel, leicht bewölkt, 30 Grad. Die Vorbereitungen auf das Wochenende laufen. Die Springer falten ihre Schirme, es gibt Instruktionen an der Fritteuse, einige Schaulustige haben sich bereits beim Flugplatz eingefunden. Und schauen dem Treiben am Himmel gebannt zu. Die kleine Propeller-Maschine startet alle paar Minuten – wenig später landen die bunten Schirme auf der Wiese. Einer sticht in dieser Szenerie heraus. Morgen-Joe mit Toga und Fächer. Die Verantwortlichen der Schweizermeisterschaften haben ihn per FM1 als persönlichen Fächerer gewonnen. Wie er sich geschlagen hat – und wie gut es sich auf 3’500 Meter über Meer fächert, das seht ihr im Video.